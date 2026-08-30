Нижегородский выпускник, набравший 200 баллов, встретился с Владимиром Путиным

Нижегородский выпускник Матвей Юшин встретился с Владимиром Путиным. Участниками мероприятия также стали учителя, студенты и учащиеся педагогических классов в МПГУ, рассказал в своих соцсетях министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.