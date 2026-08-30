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Нижегородская правда

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Нижегородский выпускник, набравший 200 баллов, встретился с Владимиром Путиным

Нижегородский выпускник, набравший 200 баллов, встретился с Владимиром Путиным

Нижегородский выпускник Матвей Юшин встретился с Владимиром Путиным. Участниками мероприятия также стали учителя, студенты и учащиеся педагогических классов в МПГУ, рассказал в своих соцсетях министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

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