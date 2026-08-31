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Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Российский лидер Владимир Путин увеличил максимальное количество сотрудников Центрального аппарата Федеральной службы охраны с 785 до 812 человек.

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