Bild: Мерца проводили криками "Проваливай!" после визита в Саксонию-Анхальт

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил промышленный парк в федеральной земле Саксония-Анхальт, где 6 сентября пройдут выборы в региональный парламент.
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