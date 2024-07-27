Кадыров призывает закрыть YouTube из-за дискриминации русскоязычного контента

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает к немедленному закрытию YouTube в России. По его мнению, такая мера позволит развивать отечественные социальные сети и сервисы, поскольку многие известные блогеры, артисты и спортсмены предпочитают использовать западные платформы вместо своих национальных аналогов.