Кадыров призывает закрыть YouTube из-за дискриминации русскоязычного контента

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает к немедленному закрытию YouTube в России. По его мнению, такая мера позволит развивать отечественные социальные сети и сервисы, поскольку многие известные блогеры, артисты и спортсмены предпочитают использовать западные платформы вместо своих национальных аналогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии