Россиянин пошутил о бомбе в аэропорту Пулково и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга выявили пассажира, который сообщил о наличии опасного предмета в своей ручной клади, говорится в сообщении УТ МВД России по СЗФО на официальной странице ВКонтакте.
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