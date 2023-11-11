Индекс студня. Эксперты подсчитали, во сколько обойдется холодец

Одно из самых любимых продуктов на столе россиян — холодец. В ноябре отмечался День холодца. К празднику эксперты агрегатора скидок «Едадил» подсчитали, во сколько в среднем россиянам обойдется любимое блюдо, а также поделились собственным рецептом.