Исламизация школьников в Саратове идёт полным ходом!

Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Какой-то сверхразум решил отправить русских детей в городе, где проживает 91% русских православных людей, на 1 сентября изучать ислам! Неудивительно, что именно Саратовский ДУМ входит в Гайнутдиновский ДУМ РФ, задачи которого — исламизация и тюркизация России, а также взращивание ваххабитов и радикалов в мигрантской среде.