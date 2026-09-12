Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Какой-то сверхразум решил отправить русских детей в городе, где проживает 91% русских православных людей, на 1 сентября изучать ислам! Неудивительно, что именно Саратовский ДУМ входит в Гайнутдиновский ДУМ РФ, задачи которого — исламизация и тюркизация России, а также взращивание ваххабитов и радикалов в мигрантской среде.
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