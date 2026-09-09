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Происшествия

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Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Забайкальскому краю

Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Забайкальскому краю

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Забайкальскому краю.

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