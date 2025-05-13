«Джеймс Уэбб» запечатлел полярные сияния на Юпитере с беспрецедентной четкостью

Полярные сияния Юпитера / © NASA, ESA, CSA, Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA / Webb) Полярные сияния газового гиганта, как и аналогичные свечения на Земле, возникают, когда высокоэнергетические частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы и направляются к полюсам магнитным полем планеты.