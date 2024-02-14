В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп: мошенник!». Главная его цель – донести до населения региона способы защиты от преступных посягательств, связанных с кибермошенничествами.
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