Учебный корабль «Перекоп» торжественно встретили в порту Камбоджи

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами военно-морских учебных заведений России и дружественных стран на борту в рамках штурманского похода прибыл в порт Сиануквиль Камбоджи.
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