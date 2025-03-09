❌Россияне смогут запретить оформление SIM-карт на свое имя через «Госуслуги», заявили в Минцифры. Госдума сейчас готовит законопроект для защиты от кибермошенников, использующих чужие данные☝️.
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❌Россияне смогут запретить оформление SIM-карт на свое имя через «Госуслуги», заявили в Минцифры. Госдума сейчас готовит законопроект для защиты от кибермошенников, использующих чужие данные☝️.