Вертолет МЧС вылетел на поиски туриста в районе вулкана на Камчатке

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски туриста, пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик в Усть-Камчатском районе 13 сентября.
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