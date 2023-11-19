Times раскрыл унизительные эксперименты над бойцами ВС РФ в украинском плену

В данной случае речь идет о психологической пытке. На российских военных, которые содержаться в СИЗО Украины, пытаются оказать психологическое воздействие местные надзиратели с целью перепрограммировать их.
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