На Бали прошла акция за отмену нейросетей в сфере искусства

Набирающий популярность музыкант и продюсер, а также участник музыкального проекта «SON OF GOD» — Антон Цатрян-Зодиев, более известный как TonyDex, выступил в поддержку искусства и творчества на акции за отмену ИИ в этой сфере, организованной в Индонезии 1 мая 2024 года.