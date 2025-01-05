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Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Анадолу Эфес», «Каршияка» примет «Фенербахче»

«Бешикташ» примет «Анадолу Эфес». Лишившаяся значимых легионеров из-за проблем с финансированием «Каршияка» встретится с «Фенербахче».

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