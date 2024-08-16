Вовка или Карлсон? Только для взрослых: угадайте 6 советских мультфильмов из детства, пробуждающих самые сладкие воспоминания

Убедитесь, что ваши знания любимых советских мультфильмов за эти годы успешно слиплись в один сладостный, блин, ком! фото: мультфильм «Трое из Простоквашино» (1978)Прости нас, редакционный отмечолог, — мы забыли забрать тебя из вытрезвителя (но у нас есть оправдание: мы забыли, из какого)! И уже поплатились за это: фея, которую кадры прислали на замену вместо тебя, отметила в календаре сегодняшнюю, 16 августа, торжественную дату — День малинового варенья.