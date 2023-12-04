Госслужащим в РФ хотят запретить использование иностранных мессенджеров

Российским госслужащим хотят запретить использование иностранных мессенджеров в личных целях. Письмо с таким предложением зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный отправил в адрес вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, сообщает газета «Известия».
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