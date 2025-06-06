Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир Уфимцев
    А что же молчим про ВСЕ остальные эпизоды "Царской раздачи" сертификатов, словно по команде СВЕРХУ и практически в од...Дело Мытищенской ...
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Дело Мытищенской льготницы и главы Купецкой становится принципиальным: кто стоит за мигранткой

Дело Мытищенской льготницы и главы Купецкой становится принципиальным: кто стоит за мигранткой

Русский Колоколъ Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress СКР возбудил новое уголовное дело – по факту подачи иска о возврате сертификата Тахмине Самадовой.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;По данным ведомства, прокуроры трижды отменяли возбуждение уголовного дела о халатности в отношении экс-замглавы администрации Мытищ.&quot;- это преступления, совершенные прокурорами из-за коррупции! Думаю, что любому это понятно. Сажать таких прокуроров, предварительно исследовав все их доходы и имущество.
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55 мин.
S
Serg
Выпиздить черножопых из России, а продажных прокуроров посадить.
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28 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что же молчим про ВСЕ остальные эпизоды &quot;Царской раздачи&quot; сертификатов, словно по команде СВЕРХУ и практически в одно время, осенью 2024 года, во многих областях и республиках России - от Калининграда, Татарстана, Челябинской области и далее, в Сибири и на Дальнем Востоке? В Челябинске мэрша города, после участия в щедрой раздаче нескольких (!) сертификатов мигрантам, под камеры местных телеканалов (а может быть, и федеральных тоже?), быстро покинула свой пост, чтобы... занять место сенатора (!) от области в Москве. А что, мадам этого заслужила...
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18 мин.
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