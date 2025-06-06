Дело Мытищенской льготницы и главы Купецкой становится принципиальным: кто стоит за мигранткой

ВУ

Владимир Уфимцев

А что же молчим про ВСЕ остальные эпизоды "Царской раздачи" сертификатов, словно по команде СВЕРХУ и практически в одно время, осенью 2024 года, во многих областях и республиках России - от Калининграда, Татарстана, Челябинской области и далее, в Сибири и на Дальнем Востоке? В Челябинске мэрша города, после участия в щедрой раздаче нескольких (!) сертификатов мигрантам, под камеры местных телеканалов (а может быть, и федеральных тоже?), быстро покинула свой пост, чтобы... занять место сенатора (!) от области в Москве. А что, мадам этого заслужила...