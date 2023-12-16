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Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор», «Самара» против «Минска», «Парма» встретится с «Руной»

В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. Московский ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором», «Самара» примет белорусский «Минск».

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