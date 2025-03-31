«Бавария» не продлит контракт с Мюллером, чтобы сэкономить на его зарплате. Томас получает до 17 млн евро в год

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что на этой неделе клуб и игрок проведут финальную встречу. Вероятнее всего, контракт Мюллера, истекающий летом, не будет продлен, и полузащитник покинет «Баварию» по окончании сезона – его последним турниром в составе мюнхенского клуба может стать клубный чемпионат мира.