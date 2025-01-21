В арт-резиденции «Лампа» в Лабытнанги пройдет праздник на День студента

В арт-резиденции «Лампа» в Лабытнанги 25 января пройдет праздник в честь Дня студента. Для гостей готовят насыщенную программу с конкурсами, квизами и развлекательными играми, в том числе танцевальным крокодилом.
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