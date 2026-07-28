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СК подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ИИ и VPN

СК подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ИИ и VPN

Следственный комитет разработал законопроект, по которому использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством.

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