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Обзор 2 выпуска шоу "Звезды в джунглях. Суперсезон": Алена Блин спаслась от мышей, а Вахрушева подвел желудок

Обзор 2 выпуска шоу "Звезды в джунглях. Суперсезон": Алена Блин спаслась от мышей, а Вахрушева подвел желудок

В воскресенье, 11 октября 2026 года, на телеканале ТНТ вышел второй выпуск экстремального реалити-шоу "Звезды в джунглях.

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