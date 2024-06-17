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Финансовый консультант Матвеева: финансовую подушку

Финансовый консультант Матвеева: финансовую подушку

Финансовая подушка отличается от обычных накоплений тем, что ее не используют для текущих расходов. Накопить ее можно достаточно быстро, если следовать определенным правилам, считает финансовый консультант Ольга Матвеева.

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