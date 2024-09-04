«Я тысячу раз изменял тебе, смеялся над твоими слезами», — Дилара разоблачила все, что творил Моргенштерн* после развода

Дилара и Моргенштерн* — это тот союз, который долгое время казался публике нерушимым и настоящим. Молодые люди всегда были вместе, сыграли необыкновенную свадьбу и создавали впечатление поистине влюблённых людей.
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