Daily Storm

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ФСБ установила виновников взрыва на газопроводе в Крыму

ФСБ установила виновников взрыва на газопроводе в Крыму

Арестованы трое подозреваемых, диверсия организована в Киеве, считает следствиеВзрыв на газопроводе в Крыму 23 августа был организован Главным управлением разведки Украины, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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