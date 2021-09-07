ФСБ установила виновников взрыва на газопроводе в Крыму

Арестованы трое подозреваемых, диверсия организована в Киеве, считает следствиеВзрыв на газопроводе в Крыму 23 августа был организован Главным управлением разведки Украины, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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