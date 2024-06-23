Сегодняшняя британская пресса буквально распинает лидера партии Reform UK Найджела Фараджа за его вчерашнее заявление на Би-Би-Си о том, что «Запад спровоцировал Путина» и что «вина за войну в Украине лежит на США и Британии».
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