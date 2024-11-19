Тремор, характерный для болезни Паркинсона, связан с дофамином, который находится в хвостатом ядре головного мозга

Исследование тремора покоя при болезни Паркинсона: новые данные о роли дофамина Болезнь Паркинсона (БП) — это хроническое прогрессирующее неврологическое заболевание, характеризующееся двигательными нарушениями, включая тремор, ригидность и замедленность движений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии