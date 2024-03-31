Представители приемной комиссии БГУФК с профориентацией побывали в Бобруйске.

27-28 марта представители университета приняли участие в семинаре-совещании по теме: ´Практическое применение государственной символики в организациях физической культуры и спорта´, организованном Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
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