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Взрывы в Киеве и Одессе: неизвестные подробности от украинских СМИ

Взрывы в Киеве и Одессе: неизвестные подробности от украинских СМИ

В столице Украины, Киеве, прозвучали загадочные взрывы, о чем сообщает «Общественное». Подробности происшествия остаются неизвестными.

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