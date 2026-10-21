В возрасте 65 лет ушел из жизни известный российский радиожурналист и диджей, бессменный ведущий культовой программы Back To the Universe ("Обратно во Вселенную") Сергей Тутов, более известный под псевдонимом Мартин Ландерс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Волочкова рассказ...
- Волочкова рассказ...
- Т Певец Олег Газман...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым