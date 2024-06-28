Российское посольство рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Ливан из-за военных действий на юге страны

Посольство России в Ливане призывает россиян временно отказаться от поездок в эту страну в связи с напряженной ситуацией на юге страны, где происходят военные столкновения между израильскими войсками и палестинцами.
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