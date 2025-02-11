Продажа просроченного мяса стала главной причиной начала закрытия магазинов «Светофор»

История с серьезными проблемами сети магазинов низких цен «Светофор» продолжается. Так, главная причина закрытия магазинов в Центральном федеральном округе — продажа просроченного мяса без документов и фальсификаты.
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