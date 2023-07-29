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Тарасова об отмене дисквалификации украинки Харлан на ЧМ по фехтованию: «Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам»

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан была дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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