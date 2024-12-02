The Guardian: деградация земель увеличивается на 1 млн кв. км в год

Деградация земель в мире происходит со скоростью 1 млн кв. км в год и подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.