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Ксению Бородину экстренно госпитализировали прямо со съёмочной площадки

Ксению Бородину экстренно госпитализировали прямо со съёмочной площадки

Ксения Бородина заставила забеспокоиться своих поклонников, опубликовав кадры из больницы. Телеведущая получила травмы на съёмках реалити-шоу «ДОМ-2».

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