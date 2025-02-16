Дмитрий Пучков: Европа вошла в активную военную фазу в войне с Россией

Почему Европа вступила в активную военную фазу противостояния с Россией? Как дроны стали новым инструментом в гибридной войне? Почему украинские рестораны в Европе становятся объектами нападений? Почему русофобия в странах Балтии приобретает массовый характер? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил блогер, писатель и публицист Дмитрий Пучков.