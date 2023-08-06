Россия простит! Этот рефрен я слышал и от небратьев, и от «братушек», и от наших заклятых непартнеров.
Россия простит!
Комментарии
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ВЕ
Вера Елистратова
А забыли видимо другие наши пословицы: кто старое помянет-тому глаз вон, а кто забудет тому - ОБА. Как аукнется-так и откликнется. Кто к нам с мечем придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоит Русская земля!
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12 час.
Лидия
Боюсь, что так и будет. Ещё и кормить будут за счёт своих, как уже было после войны. А мы так и будем жить в стареньких столетних домах с грибком, денег для нас, как всегда не хватит.
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12 час.
Игорь Василевский
Потому то СВО и продолжается. Утилизируются те, кто разявил рот на РФ. Ие, кто поумнее - уехали к нам. Кто побогаче - в гейропы, откуда они больше всвою руину не вернутся. Поэтому вопрос стоит один - всех врагов толькок червякам могильным. Один раз бандеровщину и ее последствия уже прошли... Второй раз... себя своими руками уничтожить...
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9 час.
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