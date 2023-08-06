Россия простит!

ВЕ Вера Елистратова А забыли видимо другие наши пословицы: кто старое помянет-тому глаз вон, а кто забудет тому - ОБА. Как аукнется-так и откликнется. Кто к нам с мечем придёт, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоит Русская земля!

Лидия Боюсь, что так и будет. Ещё и кормить будут за счёт своих, как уже было после войны. А мы так и будем жить в стареньких столетних домах с грибком, денег для нас, как всегда не хватит.