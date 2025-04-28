ESPN: главным тренером «Реала» на Клубном чемпионате мира может стать Солари или Рауль

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время обсудит своё будущее в клубе. По информации ESPN, Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес договорятся о том, что тренер покинет «Реал» после заключительного тура в Примере.
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