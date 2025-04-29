ПРОМОМЕД первым в России привлек 1,6 млрд рублей с помощью облигаций нового формата

Российская биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявила о создании и размещении нового инвестиционного продукта – структурной облигации, обеспечивающей полную защиту капитала и привязанной к росту стоимости акций компании.
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