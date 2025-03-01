Страшное откровение для Франции: Ракет в стране хватит на три дня боёв

На французов снизошло страшное откровение, пишет французское издание Boulevard Voltaire. Летчики подсчитали: запаса ракет системы "воздух-воздух" в стране хватит лишь на три дня интенсивных боевых действий.
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