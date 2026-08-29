Рост качества подготовки выпускников по ЕГЭ-2026 в естественно-научных предметах

На выставке «Единая школа – единая страна», прошедшей в Московском педагогическом государственном университете 29 августа 2026 года, были представлены данные о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года.
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