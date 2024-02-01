Первый посол: Китай признал дипломата от талибов главой дипмиссии Афганистана

Пекин первым аккредитовал дипломата от талибов в качестве посла. Определенное сближение на высшем уровне происходило и ранее — два года назад в столицу Афганистана на встречу с главой МИД Китая приезжал врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.