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Первый посол: Китай признал дипломата от талибов главой дипмиссии Афганистана

Первый посол: Китай признал дипломата от талибов главой дипмиссии Афганистана

Пекин первым аккредитовал дипломата от талибов в качестве посла. Определенное сближение на высшем уровне происходило и ранее — два года назад в столицу Афганистана на встречу с главой МИД Китая приезжал врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.

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