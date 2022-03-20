Тренин забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Торонто». У него 21 очко в 60 играх сезона

Яков Тренин забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». Форвард «Нэшвилла» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата с «Лифс» (6:3), поразив пустые ворота.
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