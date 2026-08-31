Самые дорогие вакансии Сахалина достигли 373 тысяч рублей

На Сахалине работодатели предлагают соискателям зарплаты до 373 тыс. рублей. Максимальная сумма указана в вакансии главного инженера проекта в Углегорском районе, сообщили в пресс-службе регионального Кадрового центра Среди самых высокооплачиваемых предложений — мастер участка с зарплатой 345,7 тыс.