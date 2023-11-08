ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Главный признак бытовой прости-тутки

Главный признак бытовой прости-тутки

Дмитрий Петров Недавно мне в рекомендациях на Youtube попалось видео одного известного женского психолога, и я был до глубины души был поражен, можно сказать даже шокирован услышанным.

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Комментарии
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ЕГ
Елена Грибанова
Нет мужчин, готовых что-либо подарить женщине, только воспользоваться ей и пожить за ее счёт У меня 200 подруг, нет мужчин, одни сексуально озабоченные очень жадные потребители Не встретила в этой жизни ни одного!!!!!
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1 д.
Майя Maja
Конец статьи явное выдергивание передергивание на рынке рекламы себя любимого))) Конкуренция, ребята, вас и погубит)) Ни один из описываемых вариантов не говорит о профессионализме психолога. Следовательно, все что описано в первых трех выше громких &quot;абзацах&quot; не стоит и обсуждать. Пшик.
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1 д.

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