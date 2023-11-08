Главный признак бытовой прости-тутки

ЕГ

Елена Грибанова

Нет мужчин, готовых что-либо подарить женщине, только воспользоваться ей и пожить за ее счёт У меня 200 подруг, нет мужчин, одни сексуально озабоченные очень жадные потребители Не встретила в этой жизни ни одного!!!!!