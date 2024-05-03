Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Градов» разгромили врага под покровом ночи вблизи границы РФ

Расчеты «Градов» разгромили врага под покровом ночи вблизи границы РФ

Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы разгромили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу киевских формирований в граничащем с Белгородской областью районе Украины, сообщает Минобороны России.

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