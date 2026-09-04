Nature: генетика предсказывает судьбу человека вплоть до выбора партнера

Генетики во главе с исследователями из Мичиганского университета и их коллеги проанализировали ДНК более миллиона человек.
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