Роскачество: если в городе не убирают снег, то нужно жаловаться

Снег в городе должны регулярно убирать организации, которые отвечают за конкретную территорию. Если это дворы или тротуары рядом с многоквартирными домами, то за их состояние отвечает либо управляющая компания, либо ТСЖ.
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